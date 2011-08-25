《外汇动态》进口商推动美元/日圆升至盘中高位77.15

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0050GMT---进口商在东京外汇市场定盘前买进美元,使美元兑日圆JPY=升至77.15日圆的今日高位,与此同时焦虑不安的出口商仍在场外观望,寻机在79或80日圆附近卖出美元,後者也许是日本当局干预市场的水准.
"定盘之前美元/日圆可能会被再度推高,然後料在稍低水准持稳,"一日系银行的交易员说.
他认为,日圆上档压力可能在下周开始时浮现,届时出口商也许就不会再对政府干预心存幻想,而趁着月底交易出脱美元.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。