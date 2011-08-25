《外汇动态》进口商推动美元/日圆升至盘中高位77.15

0050GMT---进口商在东京外汇市场定盘前买进美元,使美元兑日圆JPY=升至77.15日圆的今日高位,与此同时焦虑不安的出口商仍在场外观望,寻机在79或80日圆附近卖出美元,後者也许是日本当局干预市场的水准.