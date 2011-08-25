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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:10 BJT

《外汇动态》进口商推动美元/日圆升至盘中高位77.15

0050GMT---进口商在东京外汇市场定盘前买进美元,使美元兑日圆JPY=升至77.15日圆的今日高位,与此同时焦虑不安的出口商仍在场外观望,寻机在79或80日圆附近卖出美元,後者也许是日本当局干预市场的水准.

"定盘之前美元/日圆可能会被再度推高,然後料在稍低水准持稳,"一日系银行的交易员说.

他认为,日圆上档压力可能在下周开始时浮现,届时出口商也许就不会再对政府干预心存幻想,而趁着月底交易出脱美元.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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