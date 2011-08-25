《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日(I)

**上海证券报**

--国务院常务会议讨论通过《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》,2015年要初步控制地下水污染源,初步遏制地下水水质恶化趋势,全面建立地下水环境监管体系;到2020年,对典型地下水污染源实现全面监控,重点地区地下水水质明显改善,建成地下水污染防治体系.

--从第二届中国轨道交通电力及电气化发展论坛获悉,"十二五"(2011-2015年)期间全国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2,600公里,建设投资规划额将达1.27万亿(兆)元人民币.

--国内首家航运保险公司胎动.据了解,目前的初步架构是:宁波港和上海港作为主发起人,引进保险机构作为合作夥伴,同时,航运、港口、物流、海洋产业等各领域的企业将作为投资人.公司将设在宁波,注册资本暂定5亿元.

--日前召开的广东省推进低空空域开放试点工作协调小组第一次会议传出消息,广东省低空空域管理改革工作按照"点-线-面"的步骤逐步推进,有望率先在珠海试点划设"报告空域".据知情人士透露,低空空域改革在既有长春、广州飞行管制分区改革试点的基础上,正有序扩大.

**人民日报**

--评论员文章称,目前中国保持经济平稳较快发展的任务仍十分繁重,但推进经济结构调整的大方向不能动摇,不能因为要保证经济较快发展而忽视质量和效益,放松结构调整.

--广西壮族自治区民政厅称,广西百色、河池、贺州、梧州等4市20县(市、区)目前出现不同程度旱灾,约15万人出现饮水困难;据23日11时统计,旱情共造成127.67万人受灾.

--新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,7月底以来,全国白砂糖价格涨速明显加快,8月24日价格同比涨幅已经超过30%.

**第一财经日报**

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松撰文称,防范与化解地方债风险,应通过直接出售或资产证券化等方式盘活国有资产,并允许地方发债,拓展市场化、规范化的融资渠道.

**21世纪经济报 道**

--保监会批复同意美国保德信保险公司和上海复星工业技术发展公司筹建合资寿险公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/邵晓忆/林琦; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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