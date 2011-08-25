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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 11:09 BJT

〔新债招标〕中国国开行一年固债利率4.30%,三年浮息利差89bp--业内人士

路透北京8月25日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的一年期固息金融债,中标利率为4.30%,高于此前4.25%的预测均值.

业内人士并称,国开行同时招标的三年期浮息债(一年定存基准),中标利差为89基点(bp),接近此前88个bp的市场预测均值.

上述两期债为国开行今年第49和50期金融债.具体条款如下:

第49期 第50期

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发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 一年 三年

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 9月1日 9月1日

起息日 9月1日 9月1日

发行期 8月26日-9月1日 8月26日-9月1日

上市日 9月5日 9月7日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按半年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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