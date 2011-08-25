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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:25 BJT

〔东京汇市〕美元守住涨幅後持稳,市场担心FED或不会出台经济刺激政策

* 美元持稳,在隔夜海外市场受空头回补推动上涨

* 黄金遭抛售与美债收益率上涨,扶助美元

* 日本出口商卖出美元,或令美元/日圆汇率承压

路透新加坡8月25日电---美元兑日圆周四持稳,守住上日因空头回补录得的涨幅,因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周或不会表示将出台新的经济刺激政策.

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