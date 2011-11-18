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中国汇市 | 2011年 11月 18日 星期五 09:50 BJT

〔中国经济〕中国贸易顺差缩窄显示人民币升值压力不大--央行货币政策委员

路透北京11月18日电---中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,中国贸易顺差缩窄显示人民币升值压力不大,未来两年甚至可能面临贬值压力.

李稻葵在北京一论坛上并称,中国2011年贸易顺差占GDP比重可能低于1.5%.

自2010年6月以来人民币兑美元累计上涨约7.4%.近期美国方面频频要求中国加快人民币升值步伐.而中国商务部本周稍早表示,目前人民币汇率基本处于合理区间.

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于市场预期.1-10月累计,贸易顺差1,240.2亿美元,同比收窄15.4%,占国内生产总值(GDP)比重约达1.4%.(完)

--发稿 李文科；撰写 康熙泽; 审校 黄凯

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