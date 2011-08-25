《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--记者分析文章称,中国当前一些地方政府和企业打着"低碳"、"节能"、"环保"的旗号,热衷上项目,铺摊子,跑马圈地,纷纷进军电动汽车领域,电动汽车行业发展出现"虚热"症状,潜藏巨大市场风险,应引起足够重视.
**证券时报**
--交通运输部报告显示,前七月,中国公路水路累计完成固定资产投资7,207亿元人民币,同比增长15.5%,交通固定资产投资总体平稳,内河及沿海建设投资实现较快增长.
**新闻晨报**
--WIND资讯数据显示,截至昨日,两市共有10家上市券商披露半年报,累计实现净利润92.11亿元,同比下滑1.06%.且二季度相对一季度环比表现更差,下滑幅度达17.65%.无论是券商的佣金收入、承销业务,还是代理买卖证券的业务收入,同比和环比都出现不同程度的下滑.
--仲量联行(JLL.N)报告指出,租户和投资者对中国房地产的稳健需求,加之企业相对良好的业绩表现及家庭的高储蓄率,有望在下半年推动房地产市场短期内继续向好发展.其中,2011年第二季度中国房地产市场投资交易额高达50亿美元,居亚太区首位;澳大利亚成为最受跨地区投资人青睐的市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。