《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日(II)

**经济参考报**

--记者分析文章称,中国当前一些地方政府和企业打着"低碳"、"节能"、"环保"的旗号,热衷上项目,铺摊子,跑马圈地,纷纷进军电动汽车领域,电动汽车行业发展出现"虚热"症状,潜藏巨大市场风险,应引起足够重视.

**证券时报**

--交通运输部报告显示,前七月,中国公路水路累计完成固定资产投资7,207亿元人民币,同比增长15.5%,交通固定资产投资总体平稳,内河及沿海建设投资实现较快增长.

**新闻晨报**

--WIND资讯数据显示,截至昨日,两市共有10家上市券商披露半年报,累计实现净利润92.11亿元,同比下滑1.06%.且二季度相对一季度环比表现更差,下滑幅度达17.65%.无论是券商的佣金收入、承销业务,还是代理买卖证券的业务收入,同比和环比都出现不同程度的下滑.

--仲量联行(JLL.N)报告指出,租户和投资者对中国房地产的稳健需求,加之企业相对良好的业绩表现及家庭的高储蓄率,有望在下半年推动房地产市场短期内继续向好发展.其中,2011年第二季度中国房地产市场投资交易额高达50亿美元,居亚太区首位;澳大利亚成为最受跨地区投资人青睐的市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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