《热点问答》美联储考虑进一步放宽政策时,在权衡哪些问题?

路透芝加哥8月24日电---美国联邦储备理事会(FED)本月稍早时,曾经承诺近零利率政策将至少再维持两年,以此来支撑经济.那麽联储是否认为适合采取更多措施,拯救美国经济于水火中呢?

这就是投资者等待美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔讲话时,萦绕在他们脑海里的问题.去年也是在杰克森霍尔贝南克代表美联储释放出首个信号,称将实施以提振经济为目标的新公债购买计划.

美联储早在2008年12月就把短期利率调至近零水平.而截至2011年6月,当美联储第二轮公债买入计划结束时,其已总共向经济体注入了2.3兆(万亿)美元.

尽管如此,今年上半年美国经济仍明显放缓.近期制造业调查结果也显示本季快速复苏的希望不大.鉴于通胀率远远高于去年水平,官员表示今年进一步放宽政策的门槛较高.而事实上当美联储8月9日作出近零利率政策至少延长两年的决定时,有三名委员表示反对.