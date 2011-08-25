〔中国公开市场〕三个月央票收益率止升企稳,持平于3.1618%--业内人士

路透上海8月25日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标的30亿元人民币三个月期央票,中标收益率3.1618%,跟随一年期央票走稳步伐.

本周二招标的30亿元一年期央票,发行收益率持平于3.5840%,终结上周升势,此举极大地平复了机构对升息的担忧情绪.[ID:nCN1914467]

央行公开市场今日还将进行30亿元91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放160亿元.

央行上周四公开市场招标的10亿元人民币三年期央票,中标利率3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周四 30亿元 99.22元 3.1618% 0 bp

上周四 70亿元 99.22元 3.1618% 8.17 bp(完)