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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:51 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:盘初全线受买兴支撑

IFR悉尼8月25日电---美元兑日圆以外亚洲货币盘初全线受买兴支撑.海外交易时段市场最终排除美国央行推出第三轮量化宽松(QE3)的可能性後,投资者开始调整仓位.

这很顺应当前涨跌不一的市况:股市强劲上涨的同时,地区货币却走软.

美元/坡元突破昨日高点1.2075,升向1.2090,因停止单被触发.

美元/马币开盘位报在2.98上方.美元/菲律宾披索位于42.50上方.

交易员今早努力消化过去24个小时的市场走势:澳元和新西兰元等风险货币遭抛售,股市则上扬.(完)

--编译 白云; 审校 徐文焰

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