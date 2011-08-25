《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:盘初全线受买兴支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月25日电---美元兑日圆以外亚洲货币盘初全线受买兴支撑.海外交易时段市场最终排除美国央行推出第三轮量化宽松(QE3)的可能性後,投资者开始调整仓位.
这很顺应当前涨跌不一的市况:股市强劲上涨的同时,地区货币却走软.
美元/坡元突破昨日高点1.2075,升向1.2090,因停止单被触发.
美元/马币开盘位报在2.98上方.美元/菲律宾披索位于42.50上方.
交易员今早努力消化过去24个小时的市场走势:澳元和新西兰元等风险货币遭抛售,股市则上扬.(完)
--编译 白云; 审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。