〔中港个股〕中国远洋寻求向船东推迟付款并降低租船成本

路透新加坡/香港8月24日电---中国最大船运公司--中国远洋(1919.HK)(601919.SS)周三试图让投资者相信,该公司和船东就未付帐款的协商将得到解决,并且其业务状况仍然强劲.

在船运市场急跌後,这家世界最大的干散货运公司正在与数位船东进行洽谈,寻求延後付款,削减租船成本,中国远洋两位官员称.

一位要求匿名的中国远洋高层对路透表示,"有商业纠纷存在,我们正在解决.我们的现金流状况良好,我们的业务发展也很正常."

一位中国远洋高层称,迄今为止,中国远洋至少有一艘在新加坡经营的船只因未偿债务问题而被扣留.

尽管有合约纠纷,但考虑到中国远洋的规模和国营企业身份,预计该公司仍将保持其在业内的影响力.(完)