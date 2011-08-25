〔中港个股〕中国远洋寻求向船东推迟付款并降低租船成本

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡/香港8月24日电---中国最大船运公司--中国远洋(1919.HK)(601919.SS)周三试图让投资者相信,该公司和船东就未付帐款的协商将得到解决,并且其业务状况仍然强劲.
在船运市场急跌後,这家世界最大的干散货运公司正在与数位船东进行洽谈,寻求延後付款,削减租船成本,中国远洋两位官员称.
一位要求匿名的中国远洋高层对路透表示,"有商业纠纷存在,我们正在解决.我们的现金流状况良好,我们的业务发展也很正常."
一位中国远洋高层称,迄今为止,中国远洋至少有一艘在新加坡经营的船只因未偿债务问题而被扣留.
尽管有合约纠纷,但考虑到中国远洋的规模和国营企业身份,预计该公司仍将保持其在业内的影响力.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。