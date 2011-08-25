《外汇动态》空头回补在杰克森霍尔会议前提振美元/韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0149GMT---离岸基金回补美元/韩元KRW=KFTC空头仓位,因预期美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在周五的杰克森霍尔会议上的讲话可能不会给出进一步宽松的信号.本地银行间投机客亦买入,尽管韩国股市综合指数.KS11走高.
美元/韩元上涨0.3%报1,085.2韩元."大家回补美元空头仓位,因预期杰克森霍尔会议可能不会有什麽结果."一本地银行驻首尔的资深交易员称.
不过一些交易员认为美元/韩元可能涨不了多少,因出口商逢高卖出美元/韩元.市场人士对外汇当局可能卖出美元干预汇市以遏制通胀保持警惕,特别是当美元/韩元处于1,090上方时.
韩国股市综合指数.KS11上涨1.7%.(完)
--编译 李富强;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。