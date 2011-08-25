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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 10:03 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳,受美国乐观数据与股市上涨支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月25日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四持稳,因美国公布的耐久财(耐用品)数据令人振奋,擦亮了需求前景,且股市上涨也支撑人气.

**基本面**

0117GMT,LME三个月期铜CMCU3升0.1%,报每吨8,883美元,上日上涨0.3%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3小幅上涨0.5%,报每吨66,820元人民币,上日下跌0.3%.

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