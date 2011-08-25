〔金属期市〕LME期铜持稳,受美国乐观数据与股市上涨支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])
路透上海8月25日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四持稳,因美国公布的耐久财(耐用品)数据令人振奋,擦亮了需求前景,且股市上涨也支撑人气.
**基本面**
0117GMT,LME三个月期铜CMCU3升0.1%,报每吨8,883美元,上日上涨0.3%.
上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3小幅上涨0.5%,报每吨66,820元人民币,上日下跌0.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。