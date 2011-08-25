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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 10:12 BJT

〔表格〕8月20日止当周外资买超2.31万亿日圆日本短期债

路透8月25日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,8月20日止当周国外投资者买超日本短天期债券2.31万亿(兆)(300亿美元).

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股票 中长期债 短期债

8月14日-8月20日 -334.9 -75.1 +2,310.0

8月7日-8月13日 -401.1r +217.6 +2,975.2

日本在海外投资:

8月14日-8月20日 +77.3 +179.1 -55.6

8月7日-8月13日 +139.0 -349.9r -33.9 (完)

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--编译 李富强;审校 吴云凌

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