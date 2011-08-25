〔澳新汇市〕澳元及新西兰元均下滑,市场关注美联储贝南克周五讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月25日电---澳元和新西兰元周四下滑,表现不及走强的美元,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克是否公布美国经济刺激计划存在不确定性.
澳元兑美元AUD=D4最新报1.0440美元,在纽约市场尾盘报1.0471美元,远离周二触及的本周高位1.0535美元.交易商称,在1.0450美元下方的止损卖单触发後,澳元一度触及1.0429美元附近的盘中低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。