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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 10:14 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元均下滑,市场关注美联储贝南克周五讲话

路透惠灵顿/悉尼8月25日电---澳元和新西兰元周四下滑,表现不及走强的美元,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克是否公布美国经济刺激计划存在不确定性.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0440美元,在纽约市场尾盘报1.0471美元,远离周二触及的本周高位1.0535美元.交易商称,在1.0450美元下方的止损卖单触发後,澳元一度触及1.0429美元附近的盘中低位.

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