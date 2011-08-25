《焦点人物》苹果新任CEO库克:是否具备贾布斯那样的洞察力

路透纽约8月24日电---由小镇球迷成长为全球最大科技公司--苹果首席执行官(CEO)的库克,长期以来面临这样一个疑问:是否拥有前任贾布斯那样的远见卓识.

贾布斯周三辞去苹果(AAPL.O)首席执行官职位,并推荐库克接任,该问题变得益发重要.

苹果董事会已经确定,长期担任首席运营官的库克出任CEO,贾布斯担任董事长.贾布斯一直处于病休状态.

现在,库克必须证明自己在技术方面的直觉仍像1998年刚加入苹果时一样敏锐.加盟苹果前他供职于当时全球最大的个人电脑生产商康柏电脑,而苹果那时候则处于半死不活的境地.

去年,库克曾对母校奥本大学(Auburn University)的学生表示:"我人生最重要的转折来自于一个决定,就是决定加入苹果."

"到苹果工作根本不在我的人生规划之中,但毫无疑问这是我做过的最棒的决定."

现在,作为全球品牌认知度最高的公司之一的掌门人,库克必须让投资者和消费者感到满意.

过去20年里了解库克或与之共事过的人,都用"才华横溢"和"杰出"来形容他.

在对于运营效率的重视度丝毫不亚于产品设计的苹果公司,库克也被称为供应链天才.然而,作为贾布斯的二把手默默工作多年,在某种程度上库克尚未经过真正的考验.

"库克作为实事上的CEO已经有段时间,而且在此期间公司一直非常成功,"BGC Financial的分析师Colin Gillis表示."公司的愿景和路线图未变."

在贾布斯被诊断出患有一种罕见的胰腺癌并进行肝脏移植手术之後,库克开始承担更多的职责.贾布斯目前仍在第三次病休之中.

尽管健康不佳且外界一直揣测他是否以及何时会离开苹果,但贾布斯仍然不时在苹果的重要活动上露面,让华尔街和消费者感到又惊又喜.

**强烈的好胜心**

库克与贾布斯都有强烈的竞争欲.

"他不图利,不是为了虚荣,也不为钱,他就是想赢,"库克1990年代末在康柏时的老板Greg Petsch如此评价.

库克求职过程也是苹果的传奇故事.根据华尔街日报的描述,当时贾布斯刚刚返回苹果,意欲使苹果复兴,并且此前已经粗鲁地拒绝了几位求职者,甚至在一次面试当中拂袖而去.

根据库克自己的描述,他们一见面就喜欢上了对方,库克做出了决定其命运的决定.有人说,离开康柏并投奔一家濒临破产的公司,是做傻事,但他主意已定.

"我遵从自己的直觉,而不是我的左脑,"库克说.

从那时开始,贾布斯和库克便互补长短.贾布斯脾气火爆,会当场炒掉员工;库克则朴实温和.

贾布斯崇尚新时代(New Age)思维,奉行素食追求灵性;来自阿拉巴马州的库克则是奥本大学美式足球校队忠实粉丝,而且热爱运动.

贾布斯被视为引领电脑时代的先驱,早负盛名;但库克为人低调,多年来埋头苦干,重视实务,如今执掌全球最酷的公司之一.

在苹果与库克共事的一位人士形容他"心思敏锐."

"他不仅清楚自己做的每一件事,也很清楚你做的每件事."

有些人说,库克的成就显示他绝不只是个依靠数字的供应链专家.

"他们说库克是经营天才,但他的谋略远远超过外界的肯定,"Petsch说.

虽然营运主管常被认为不具有担任CEO的特质,但Petsch举例,英特尔(INTC.O)前任CEO贝瑞特(Craig Barrett)在担任CEO之前,就是首席营运官.

"库克很受员工敬重,"Rodman & Renshaw分析师Ashok Kumar说,"从接班的角度来看,不可能找到比他更好的人选了.他的资历很完整."

其他人则认为,苹果早已不单单是让贾布斯发挥他怪才般科技眼光的公司了.多年来,贾布斯身边已组成一个才华洋溢的管理团队,包括首席设计官Jonathan Ive、精于移动软件的Scott Forstall和产品行销主管Phil Schiller.这些人也将会辅佐库克.

**从南方小镇到西岸的人生旅程**

毫无疑问,苹果的神秘魅力与贾布斯密不可分.他的远见和偶尔反向思考的行事风格,带领苹果迈向成功.

尽管策略性决定有贾布斯参与,但日常的公司管理是库克在负责.

库克曾经表示,苹果总部位于加州,距离他的家乡阿拉巴马州很远.从老家到加州的这段人生之旅,实在超乎想像.

"我之所以有今日,是因为我的父母牺牲奉献,因为我的老师、教授、友人和前辈给予我关怀,当然也因为贾布斯和苹果,"库克去年表示.

库克有一个哥哥,还有一个弟弟.老家的人形容库克全家"非常友善".因为库克名气上升,他的父母也成了当地的名人.

库克于1982年从奥本大学工业工程系毕业,并于1988年获得杜克大学MBA.

**工作狂**

库克的科技职业生涯可追溯至计算机革命的初期.

库克在IBM北美销售和生产部门工作了12年,之後在1994年转投电脑销售公司Intelligent Electronics,并在那里赢得了运营专家的美誉.

"这是一位了不起的运营主管,"库克就职IE时的老板Mark Briggs说.Briggs记得,库克是一位分析能力极强的高管,重视各类指标,他对公司的供应链进行了大刀阔斧的改革."他总是在工作,工作就是他的生活."

库克1997年被聘为康柏全球材料部副总裁,但他只干了六个月就跳槽到苹果.

库克到苹果後很快就取得成绩.在1997财年亏损10亿美元的苹果,在1998年转亏为盈.

苹果作出了一系列改变,其中包括简化产品线,削减经销商和分销商数量,外包部分生产工作.这使其过多的库存减少至前一年的五分之一.

1998年,公司毛利润率从前一年的19%升至25%,到2010财年更是达到39.4%.

2000年,库克成为全球销售主管,2004年被任命为苹果旗下Mac部门主管,2005年被提升为首席运营官.

库克是贾布斯所倚重的人.(完)