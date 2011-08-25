《中国公开市场分析》连六周净投放2,190亿,央票利率企稳缓近忧难解远虑

* 公开市场连六周累计净投放2,190亿元

* 央票一级市场收益率止升企稳

* 就次断定加息尚远,恐怕过于乐观

* 短期续上调存款准备金率可能性不大

路透上海8月25日电---中国央行公开市场本周央票发行收益率止升企稳,令投资者因上周央票利率意外上行而紧绷的加息预期神经稍获舒缓.然就次断定加息隐忧已远去,则恐怕有些过于乐观.

尽管公开市场已连续六周净投放,累计达2,190亿元人民币,其中本周160亿元,但分析人士认为,考虑到控通胀仍是宏观调控首要任务,央行紧缩流动性的政策基调并未改变.

"继续维持9月上旬可能加息的判断,...这轮通胀周期是不是走完了,谁也说不清楚."宏源证券债券高级分析师何一峰表示,目前通胀调控成果尚待进一步巩固,再加一次息也是理所当然的.

他并指出,当前存准率正步步逼近央行相关研究所认为的23%上限,加之准备金率调升对市场边际影响太大,料短期再调可能性不大;但升息还有空间,加息概率还是较大,"毕竟,从政策工具的选择上,理想状态是两种工具(加息、存准率)都预留一定空间."

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.

北京一券商分析员亦表示,不排除9-10月再升息一次的可能性.毕竟蔬菜、猪肉价格又开始上涨,"暂时来说,政策肯定是不会放松."

不过市场上亦有不同观点.上海一券商分析员即认为,在通胀回落确定、外汇占款趋降的情况下,加息和提准的空间已然有限,利率和数量政策或均步入观察期.

人民日报周三发表评论员文章称,由于推动价格上涨的因素没有根本消除,中国实现全年居民消费价格(CPI)预期目标有很大难度,且经济稳定增长亦存在一定程度不确定性.稳物价仍是下半年宏观调控首要任务.[ID:nCN1919779]

**公开市场将获倚重**

在央票一二级市场利差逐步缩小後,央票的吸引力将逐步提升.相较准备金,更为灵活的公开市场操作将更多地获得倚重.

当前央票一二级市场仍有倒挂,主要因为资金紧张对二级市场收益率有较强的推升力.上海一银行分析员认为,如果未来资金面紧张态势能得以缓解,央票二级市场收益率将有望回落.

继周二一年期央票发行收益率企稳後,央行稍早公告称,今日招标的30亿元三个月期央票,中标收益率亦持平于3.1618%;同时进行的30亿元91天期正回购,中标利率也持稳于3.16%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月及一年央票最新收益率分别为3.3480%和3.7400%,较一级市场收益率均高出逾15个基点(bp).

在央票利率走势方面,上述北京券商分析员认为,"先稳一阵子.只要不是特别急于扩大发行量,就会保持稳定,毕竟当前央行对冲压力不大."

上述上海的银行分析员也表示,当前的一年期央票发行收益率已经高于同期存款利率,"如果不加息,这个水平够了,没必要再往上走."

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 30

正回购 (周二) --

(周四) 30

央票到期 250

正回购到期 --

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净投放 160 (完)