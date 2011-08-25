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中国财经 | 2011年 8月 25日 星期四 10:57 BJT

〔中国房地产〕光大实业集团旗下企业拟1.5亿元转让一房产公司25%股权

路透北京8月25日电---中国光大实业(集团)有限责任公司旗下上海光大会展中心有限公司,拟转让上海浦祥房地产开发有限公司25%股权,挂牌价格1.5亿元人民币.

周三晚间刊登在上海联合产权交易所的公告显示,标的企业--上海浦祥房地产公司的控股股东为江苏省国际信托有限责任公司,持股74%.剩馀1%由南京东渡房地产开发有限责任公司持有.

公告并称,意向受让方提供的近期银行资信证明不得低于挂牌价,且近三年无重大诉讼等.

上海浦祥房地产开发公司经营范围包括房地产开发经营,停车场服务,室内装潢.2009年度,公司实现净利润1.43万元,资产总计5,914万元.(完)

更多详情,请点选上海联合产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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