〔中国房地产〕光大实业集团旗下企业拟1.5亿元转让一房产公司25%股权

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月25日电---中国光大实业(集团)有限责任公司旗下上海光大会展中心有限公司,拟转让上海浦祥房地产开发有限公司25%股权,挂牌价格1.5亿元人民币.
周三晚间刊登在上海联合产权交易所的公告显示,标的企业--上海浦祥房地产公司的控股股东为江苏省国际信托有限责任公司,持股74%.剩馀1%由南京东渡房地产开发有限责任公司持有.
公告并称,意向受让方提供的近期银行资信证明不得低于挂牌价,且近三年无重大诉讼等.
上海浦祥房地产开发公司经营范围包括房地产开发经营,停车场服务,室内装潢.2009年度,公司实现净利润1.43万元,资产总计5,914万元.(完)
更多详情,请点选上海联合产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。