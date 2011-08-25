利外长呼吁卡扎菲支持者停止对抗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月24日电---卡扎菲政府外长欧拜迪(Abdelati Obeidi)周三称，利比亚内战差不多结束了，他呼吁卡扎菲支持者停止对抗。
他在的黎波里接受英国第四频导电话采访时，作出此番表态。
他说：“如果我是负责人，我就会让他们(卡扎菲支持者)放下武器。”
当被问及他是否知道卡扎菲下落时，他予以否认。
欧拜迪称，目前未与卡扎菲政府其他许多部长级官员保持联系，但并不担心自身安全。他未透露是否辞去了政府职务。
他说：“他们(反抗军)清楚我是什麽样的人，他们了解我。我相信他们不会伤害我和家人。相反，等到事态平静下来後，我们可以对话。”
欧拜迪表示，通过谈判结束利比亚内战的可能性已经很低了。他说：“我现在担心的是法律、秩序以及稳定。我希望这些人(反抗武装)都是利比亚人，没有外国人，没有占领者。我希望利比亚人民努力修复伤害、克服眼下的危机、开始担起自身责任。他们是对这个国家负有责任的人。”(完)
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。