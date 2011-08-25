〔中国热股〕广发证券早盘上涨逾5%,因其完成定向增发募资122亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月25日电---中国广发证券(000776.SZ)周四早盘上涨逾5%,此前公司公告其已完成定向增发并筹资121.8亿元人民币.
本地时间11:00,广发证券报33.46元,涨1.65元,或5.19%.
广发证券周四公告显示,公司已向10名特定对象发行4.526亿股,每股发行价26.91元.这些投资者包括华茂股份(000850.SZ)及华夏基金、工银瑞信、华商基金、汇添富等多家基金管理公司.
广发证券此次增发募资,全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务.
本次增发保荐机构为国信证券.(完)
--发稿 林琦 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。