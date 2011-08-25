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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 11:09 BJT

〔中国热股〕广发证券早盘上涨逾5%,因其完成定向增发募资122亿元

路透上海8月25日电---中国广发证券(000776.SZ)周四早盘上涨逾5%,此前公司公告其已完成定向增发并筹资121.8亿元人民币.

　本地时间11:00,广发证券报33.46元,涨1.65元,或5.19%.

广发证券周四公告显示,公司已向10名特定对象发行4.526亿股,每股发行价26.91元.这些投资者包括华茂股份(000850.SZ)及华夏基金、工银瑞信、华商基金、汇添富等多家基金管理公司.

广发证券此次增发募资,全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务.

本次增发保荐机构为国信证券.(完)

--发稿 林琦 审校 丁淑琴

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