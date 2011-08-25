〔中国货币市场〕资金面持续回暖助隔夜回购利率续跌,长端则持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月25日电---中国银行间市场周四早盘隔夜回购利率继续大幅下跌,国电可转债申购资金全部解冻促资金面继续回暖.但长期品种基本走稳,因涉及跨月资金,银行等机构心态谨慎.
"因为从今天算,七天(回购)就跨月了啊,所以银行都不太愿意出七天和14天的资金."上海一券商交易员称.
针对央行拟将理财产品由表外业务转为表内业务,并要补缴保证金的市场传言,该交易员表示,今日资金面尚未受到明显影响,但如该传言成真,其效力或将等同两次提高存款准备金率,资金面有可能重现6月的紧张局面.
中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.其中,未获配售的网下申购款已于昨日退还,未中签的网上申购资金今日解冻.[ID:nCN1904333]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3395 3.7774 -43.79
七天CN7DRP=CFXS 4.4838 4.4481 +3.57
14天CN14DRP=CFXS 4.5664 4.5565 +0.99 --------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3669 3.7780 -41.11
七天CHICNY7D=CFXS 4.5950 4.4540 +14.10
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--发稿 刘昕/曾菱; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。