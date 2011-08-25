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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 11:06 BJT

〔中国新债〕天音控股下周四将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海8月25日电---中国天音通信控股股份有限公司(000829.SZ)周四公告称,将于下周四(9月1日)在银行

间债市簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

天音控股 4 4 3 9/1簿记建档 渤海银行 AA- 9/2 9/3

(000829.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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