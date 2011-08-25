《全球市场》亚股受美股激励上涨,苹果盘後承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 苹果股价受贾布斯辞职一事打击
* 金价走势挣扎,此前期金创1980年来最大跌幅
* 日经指数上涨1.4%,MSCI不含日本地区的亚洲股指上涨1.1%
* 外汇市场淡静,关注贝南克周五讲话
路透悉尼8月25日电---亚洲股市周四上涨,受美股涨势鼓舞,但苹果盘後下跌,因该公司传奇人物贾布斯辞去首席执行官一职.金价遭受获利了结後走势持续挣扎.
贾布斯辞职消息一经传出,苹果股价(AAPL.O)旋即在盘後重挫7%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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