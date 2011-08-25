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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 11:10 BJT

《全球市场》亚股受美股激励上涨,苹果盘後承压

* 苹果股价受贾布斯辞职一事打击

* 金价走势挣扎,此前期金创1980年来最大跌幅

* 日经指数上涨1.4%,MSCI不含日本地区的亚洲股指上涨1.1%

* 外汇市场淡静,关注贝南克周五讲话

路透悉尼8月25日电---亚洲股市周四上涨,受美股涨势鼓舞,但苹果盘後下跌,因该公司传奇人物贾布斯辞去首席执行官一职.金价遭受获利了结後走势持续挣扎.

贾布斯辞职消息一经传出,苹果股价(AAPL.O)旋即在盘後重挫7%.

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