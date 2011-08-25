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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 11:12 BJT

〔中国新债〕大族激光下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月25日电---中国深圳市大族激光科技股份有限公司(002008.SZ)周四公告称,将于

下周三(31日)在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大族激光 8 5 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2

(002008.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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