(重发)〔日本债市〕在20年期公债标售前下跌,关注贝南克周五讲话

(重发以增添文末报价表格)

路透东京8月25日电---日本公债价格周四下跌,因市场人士抛售公债为20年期标售做准备,同时也是追随隔夜美债价格跌势.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于周五在杰克森霍尔发表重要演讲.

9月10年期日本公债期货2JGBv1跌0.20点至142.45,此前一度跌至一周最低142.36.

但日债期货早盘晚些时候削减跌幅,因当地银行低接较长期债券,交易员称.

"大家都在关注今日的20年期公债标售,"一欧洲券商交易员表示.

"考虑到国内政治的不确定性以及贝南克即将发表讲话,大家都认为抛售势头不会强烈,但银行和保险商等投资者买盘可能会改变日债市场动能."

日本财务省周四将标售1.1万亿日圆20年期公债,票面利率为1.8%,为去年10月以来最低,前次7月标售时为1.9%.财务省将于0345GMT公布标售结果.分析师称,一些买方可能按兵不动,因贝南克周五将发表讲话,且日本执政党领导层本月将面临调整.

收益率曲线趋陡,超长期公债收益率升速超过中长期公债收益率,其中20年期公债JP20YTN=JBTC收益率升3个基点至1.850%,30年期公债收益率涨3.5个基点至2.005%.

10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率涨2.5个基点至1.035%,脱离周五所及九个月低点0.970%,并创下周内高位.

0329GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

--------------------------------------------------------

两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.125%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.320% +2.0 0.300%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.035% +2.5 1.010%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.850% +3.0 1.820%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 2.005% +3.5 1.970%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.45 -0.20 142.65

--------------------------------------------------------

注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译/审校 程琳/李爽

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>