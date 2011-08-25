〔中港个股〕截止6月末工行地方融资平台贷款不良率控制在0.25%--新闻稿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月25日电---全球市值最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四称,截止6月末其地方融资平台贷款不良率控制在0.25%;且地方融资平台贷款现金流全部覆盖与基本覆盖合计占比在94%以上.
该行新闻稿并显示,截止6月末,该行对公房地产贷款不良率降至0.7%,个人住房贷款不良率为0.37%;同期贷存比为61.2%,较行业水平低6.9个百分点.
该行稍早发布的中期业绩显示,中期净利为1,094.8亿元人民币,符合市场预期;每股盈利0.31元;净息差2.6%;不良贷款率达0.95%.[ID:nCT0474291](完)
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--发稿 谢衡; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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