〔中港个股〕截止6月末工行地方融资平台贷款不良率控制在0.25%--新闻稿

路透北京8月25日电---全球市值最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四称,截止6月末其地方融资平台贷款不良率控制在0.25%;且地方融资平台贷款现金流全部覆盖与基本覆盖合计占比在94%以上.