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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 11:21 BJT

〔中国新债〕白云机场下周二将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月25日电---中国广州白云国际机场股份有限公司(600004.SS)周四公告称,将于下周二(30日)

在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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白云机场 15 10 12 8/30簿记建档 中信银行 AAA 9/1 9/2

(600004.SS) 民生银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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