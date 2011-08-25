《国际主要央行公开市场操作一览》--8月25日

路透上海8月25日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/22 购买公债 41.25 11/15/2021 - 08/15/2041

《本周主要新闻》

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,预期2011年下半年美国经济将加速成长,并将延续至2012年.[ID:nCN1916589]

--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,经济复苏的下行风险正在加大.预计今年经济将增长2%,此後两年将分别增长3%.今年剩馀时间里通胀率料从当前水平下降,且将持续明年.[ID:nCN1912487]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/23 七天期反向交易 1,336.74 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,105 1.03%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克称,在过长时间内维持过低利率会导致过多风险,削弱成长潜力.[ID:nCN1911413]

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称,他担心欧元区国家不会按计划迅速推动议会批准调整欧洲金融稳定机构(EFSF)援助资金规模.原设定的期限在10月底.[ID:nCN1914625]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 30,320

上周三 31,990

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当期变化 -1,670

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,236亿台币存单.相较存单到期金额1,325.5亿,存单发行馀额减少89.5亿.[ID:nCT0474925]

--台湾央行周二表示,当日共发行587亿台币存单.相较存单到期金额42亿,存单发行馀额增加545亿.[ID:nCT0474445]

--根据台湾央行最新公布的2010年财报,由于国际美元的持续走贬,央行的净值去年大幅减损4,918亿,至7,316亿台币,减幅高达四成.[ID:nCT0474321]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,352.7亿台币存单.相较存单到期金额1,479亿,存单发行馀额减少126.3亿.[ID:nCT0474073](完)