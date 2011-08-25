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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 12:02 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比因企业买需而上扬,或将升向8,586

0337GMT---印尼公司在月底和下周假期之前买入美元,推动美元/印尼卢比IDR=升至日线图一目均衡云区上方,抵达近两个月高点.

美元/卢比上涨0.4%至8,580,创6月30日以来最高,且有进一步上升的空间,或将升向8,586,即6月底至8月初跌势的76.4%回档位.

外资持续卖出印尼股票亦在支撑美元/卢比.

据路透数据显示,外资过去四日连续卖超印尼股票,合计卖超规模达3.481亿美元,日卖超的14日移动均值为6,750万美元.

不过投资者仍然警惕印尼央行抛售美元的干预行动,特别是美元/卢比在8,600附近抛售美元.不过目前尚未发现印尼央行有所行动.

印尼金融市场下周逢假期整周将休市.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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