《外汇动态》美元/印尼卢比因企业买需而上扬,或将升向8,586

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0337GMT---印尼公司在月底和下周假期之前买入美元,推动美元/印尼卢比IDR=升至日线图一目均衡云区上方,抵达近两个月高点.
美元/卢比上涨0.4%至8,580,创6月30日以来最高,且有进一步上升的空间,或将升向8,586,即6月底至8月初跌势的76.4%回档位.
外资持续卖出印尼股票亦在支撑美元/卢比.
据路透数据显示,外资过去四日连续卖超印尼股票,合计卖超规模达3.481亿美元,日卖超的14日移动均值为6,750万美元.
不过投资者仍然警惕印尼央行抛售美元的干预行动,特别是美元/卢比在8,600附近抛售美元.不过目前尚未发现印尼央行有所行动.
印尼金融市场下周逢假期整周将休市.(完)
--编译 王翔琼;审校 白云
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。