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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 11:44 BJT

〔东京汇市〕美元有望在贝南克讲话前进一步走高,关注美联储政策走向

* 美元持坚,此前在隔夜市场受空头回补推动上涨

* 美联储若没能推出强力刺激政策,更多美元仓位或被解除

* 黄金遭抛售与美债收益率上涨,扶助美元

* 日本出口商卖出美元,或令美元/日圆汇率承压

路透新加坡8月25日电---美元兑主要货币周四持坚,有望勉力录得进一步涨幅,昨日曾受空头回补推动上扬,因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周或不会暗示出台新的经济刺激政策.

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