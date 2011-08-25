〔中国债市动态〕现券收益率普涨,准备金缴纳范围扩大传闻继续发酵

路透上海8月25日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率普涨,关于准备金缴纳范围可能扩大至银行理财产品的传闻,继续在市场中发酵,投资者担心此举或造成资金面的再度紧绷.

上海一位券商交易员称,"除了这事儿,我没看到有其它什麽利空,按道理,资金价格昨天就下来一些了,但收益率还在涨,我也觉得挺奇怪的,...只能说市场信心还是太脆弱了,一有什麽风吹草动,就抱着防御的心态."

她表示,目前关于银行理财产品或纳入准备金缴纳范围的传言已经在市场传的沸沸扬扬,不过谁也不清楚具体什麽细节,也很难判断真假.然而现券收益率涨势已从昨天的信用债蔓延到了今天的利率品种,国债各期限普遍有1-3个基点(bp)的涨幅.

此外,央行公开市场上午招标的30亿元三个月期央票中标收益率持平上周,符合投资者预期,对现券走势影响不大;国开行两期新债招标结果亦未带来更多波澜.

业内人士稍早透露,中国人民银行稍早招标的30亿元人民币三个月期央票,中标收益率3.1618%,跟随一年期央票走稳步伐.国开行[CHDB.UL]一年期固息金融债,中标利率为4.30%,高于此前4.25%的预测均值;三年期浮息债(一年定存基准),中标利差为89基点(bp),接近此前88个bp的市场预测均值.

中国银行间市场周四早盘隔夜回购利率继续大幅下跌,国电可转债申购资金全部解冻促资金面继续回暖.但长期品种基本走稳,因涉及跨月资金,银行等机构心态谨慎.[ID:nCN1923241]

北京时间12:11时,银行间债市剩馀期限将近七年的固息国债110017券最新双边报价tCN110017=CFXM为3.94%/3.905%,上日尾盘报3.90%/3.90%.(完)