《外汇专栏》瑞士央行行动效果或难持久,买入瑞郎良机可能再现

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton;编译 王丽鑫

路透伦敦8月24日电---瑞士央行的行动不大可能长期抑制瑞郎强势,而且可能创造了一个买入机会,因为全球经济前景暗淡使该币种保持避险吸引力.

欧元区内部违约,甚至欧元区解体的风险仍然真实存在.此外美国经济在放缓,可能需要进一步激励.对避险资产的需求很高不足为奇.

这在黄金价格,以及美国公债的大量需求上明显体现出来.美国公债收益率(殖利率)已跌至纪录低位.

在汇市上,瑞郎CHF=和日圆JPY=是主要的受益者.

不过尽管市场已摆脱日本央行打压日圆的干预行动的影响,日圆兑美元此後触及纪录峰值,但瑞士央行最近注入流动性,尚未像以往那样遭到投机客反击.

瑞郎相对疲软可能为那些想要避开目前风险的人士提供良机.

就像以往的干预行动一样,瑞士央行在货币市场的操作也会遵循收益递减的规律.已经不再能产生震动效果,而且尽管瑞郎多头仍占优势,但已经大幅减少.

此後交易商可能会利用央行打压瑞郎的策略,作为逢低买入的机会,押注未来的升势.

由于本周市场关注贝南克在杰克森霍尔的讲话,买入瑞郎,比方说瑞郎兑美元,可能是明智之举.

美元/瑞郎较8月9日触及的纪录低位上涨约10%,若贝南克暗示实施第三轮量化宽松,美元势必面临压力.

另一方面,如果没有提到更多激励措施,则风险偏好可能受到打击,但瑞郎仍可能吸引寻求安全的投资者的买盘.

这样一来,将限制美元/瑞郎任何可能出现的反弹.

投机风险本月已经大幅减少,是可能限制美元/瑞郎进一步反弹的另一重要因素.

据商品期货交易委员会(CFTC)数据,8月初以来投机客的美元空头头寸减少逾50%.

由于瑞郎多头也大幅减少,因此轧空的力度会比较轻.所以反弹幅度可能有限,而且可能成为卖出机会.

0.8021瑞郎水平料有强劲阻力,此为8月反弹涨势的峰值.技术分析师认为,接近50日移动均值0.8083瑞郎的五个月下跌趋势线附近也有阻力.在这附近逢高卖出或能得益.(完)