〔美国金融〕白宫研讨房市支持计划,或赞成抵押贷款再融资提案--报载

路透8月24日电---纽约时报引述两名知情人士称,美国政府正在研究讨论提振美国疲弱楼市的数项提案,可能会赞成一项计划,以当前的更低利率为政府支持的抵押贷款进行再融资.

据纽约时报,奥巴马政府官员周三表示,他们正在考虑一系列提案,包括调整之前的再融资计划,让更多房主参与进来.

该报称,再融资计划的确切安排目前仍在讨论.

"我们希望全部的计划吸引到更多参与,包括那些帮助开展再融资的机构."美国财政部监管楼市政策的Phyllis Caldwell告诉纽约时报.

报导称,官员们也在制定一项房屋租赁计划,拟通过防止止赎房屋大量涌入市场来支撑房价.

美国房市的持续低迷正对美国经济构成拖累.受高失业与消费者信心下滑打击,美国经济正在丧失成长动能.(完)