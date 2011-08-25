〔美国金融〕白宫研讨房市支持计划,或赞成抵押贷款再融资提案--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月24日电---纽约时报引述两名知情人士称,美国政府正在研究讨论提振美国疲弱楼市的数项提案,可能会赞成一项计划,以当前的更低利率为政府支持的抵押贷款进行再融资.
据纽约时报,奥巴马政府官员周三表示,他们正在考虑一系列提案,包括调整之前的再融资计划,让更多房主参与进来.
该报称,再融资计划的确切安排目前仍在讨论.
"我们希望全部的计划吸引到更多参与,包括那些帮助开展再融资的机构."美国财政部监管楼市政策的Phyllis Caldwell告诉纽约时报.
报导称,官员们也在制定一项房屋租赁计划,拟通过防止止赎房屋大量涌入市场来支撑房价.
美国房市的持续低迷正对美国经济构成拖累.受高失业与消费者信心下滑打击,美国经济正在丧失成长动能.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。