〔中国货币市场〕资金面持续回暖助隔夜回购利率续跌,长端则持稳(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月25日电---中国银行间市场周四早盘隔夜回购利率继续大幅下跌,国电可转债申购资金全部解冻促资金面继续回暖.但长期品种基本走稳,因涉及跨月资金,银行等机构心态谨慎.

"因为从今天算,七天(回购)就跨月了啊,所以银行都不太愿意出七天和14天的资金."上海一券商交易员称.

针对央行拟将理财产品由表外业务转为表内业务,并要补缴保证金的市场传言,该交易员表示,今日资金面尚未受到明显影响,但如该传言成真,其效力或将等同两次提高存款准备金率,资金面有可能重现6月的紧张局面.

中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.其中,未获配售的网下申购款已于昨日退还,未中签的网上申购资金今日解冻.[ID:nCN1904333]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3438 3.7774 -43.36

七天CN7DRP=CFXS 4.4914 4.4481 +4.33

14天CN14DRP=CFXS 4.5654 4.5565 +0.89

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3573 3.7780 -42.07

七天CHICNY7D=CFXS 4.4814 4.4540 +2.74

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3440 3.7720 -42.80

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4850 4.4500 +3.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5650 4.5500 +1.50

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.3377 3.7683 -43.06

七天SHICNYSWD= 4.4825 4.4383 +4.42

三个月SHICNY3MD= 5.3848 5.4049 -2.01

====================================================================(完)