〔中国汇市〕人民币兑美元下跌,部分大行购汇需求较强助推跌势

* 人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱

* 有大行购汇需求较多,助长人民币弱势

路透北京8月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘即期汇价下跌.人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱,部分大行购汇需求颇强,则进一步助推人民币的弱势.

华南地区一银行交易员表示,中间价抬升交易区间;盘中有一大行买很多美元,气势汹汹,据说是其贵金属部门有需求,其实也有一些结汇盘,但谁也不会对着干的,谁知道他们规模有多大?

"(但)大家的反应冷静.总体来说,市场并不是特别空的."他称.

他并表示,报价系统一度显示的即期汇价盘中高点在6.3814成交,乃是报价商错误报价所致,"报6.3814,被点了;当时市场差不多在6.3914左右吧."

北京时间11:51,人民币兑美元即期报6.3921元,上日收盘价为6.3885元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3936元,上日中间价为6.3896元.

东京汇市,周三美元兑主要货币走强,收复早前的失地,因市场担忧美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周可能不会发出新的经济刺激信号.[FRX/CN]

北京时间11:50,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2920/50,上日尾盘为6.2830元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3740/60元,上日尾盘报6.3680元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)