〔日本股市〕早盘受空头回补支撑收高逾2%,但走势依旧不稳

路透东京8月25日电---日本股市日经指数周四早盘上涨逾2%,受助于日圆从纪录高位回落,但对全球经济和西方金融体系的忧虑意味着,日经指数可能很容易重启跌势.

"基本上,人们在杰克森霍尔会议前回补空仓.我确信,他(美联储主席贝南克)将会谈到宽松政策的可能性,但我对他是否会明确暗示第三轮量化宽松抱有怀疑,"冈三证券投资策略部助理经理Hideyuki Ishiguro表示.

"展望下个月,下行风险仍然高于上行风险,"他补充道.

日经指数.N225早盘上扬2.3%至8,841.97点,追随美股涨势,而且受助于目前的估值非常诱人.

东证股价指数.TOPX早盘上涨2.3%至759.18点.(完)