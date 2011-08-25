〔日本股市〕早盘受空头回补支撑收高逾2%,但走势依旧不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月25日电---日本股市日经指数周四早盘上涨逾2%,受助于日圆从纪录高位回落,但对全球经济和西方金融体系的忧虑意味着,日经指数可能很容易重启跌势.
"基本上,人们在杰克森霍尔会议前回补空仓.我确信,他(美联储主席贝南克)将会谈到宽松政策的可能性,但我对他是否会明确暗示第三轮量化宽松抱有怀疑,"冈三证券投资策略部助理经理Hideyuki Ishiguro表示.
"展望下个月,下行风险仍然高于上行风险,"他补充道.
日经指数.N225早盘上扬2.3%至8,841.97点,追随美股涨势,而且受助于目前的估值非常诱人.
东证股价指数.TOPX早盘上涨2.3%至759.18点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。