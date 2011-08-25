版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 12:22 BJT

〔中国新债〕中国水利水电下周二将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月25日电---中国水利水电建设股份有限公司周四公告称,将于下周二(30日)在银行间债市

簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

===========================================================================================

中国水利水电 22 10 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/1

===========================================================================================

中国证监会7月末审核通过了中国水利水电A股首次公开发行(IPO)申请.其预披露资料显示,该公司拟发行

至多35亿股A股,计划募资约173亿元,或为今年来最大IPO.[ID:nCN1140600](完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐