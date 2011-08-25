诺基亚和三星发布新款低端智能手机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/赫尔辛基8月24日电---手机巨头诺基亚NOK1V.HE和三星电子(005930.KS)周三分别发布新款低价智能手机，希望抵御苹果(AAPL.O)低端iPhone的冲击。
消息人士本周告诉路透，苹果在占领高端智能手机市场後，不久将发布低端版iPhone 4。
三星周三发布四款Galaxy系列智能手机，该系列增加低价机型，以开拓新兴市场潜力。
韩国信荣证券分析师Lee Seung-woo指出，智能手机厂商开始注重低端市场，希望吸引大众消费者，尤其是在中国和印度市场。
他说：“这是无法避免的趋势，但与此同时利润率会下滑。只有少数的顶级厂商能够生存下去。”
诺基亚迄今智能手机产品乏善可陈，甚至可能危及其生存。诺基亚周三推出三款面向大众市场的智能手机，均采用其新版塞班(Symbian)操作系统。
CCS Insight分析师布拉伯(Geoff Blaber)称：“新版塞班软件是诺基亚迈出的积极一步，缩小了与低端Android手机的差距。但诺基亚面临的挑战是，如何说服运营商、开发商和分销商，让他们相信塞班仍有前途。”（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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