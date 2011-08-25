〔投行观点〕预计下半年全球石油市场仍将保持供不应求的状态--中金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月25日电---中国大型投行--中金公司认为,虽然当前全球保增长难度正在加大,但预计全球石油需求的增长仍会高于产能的扩张,今年下半年市场仍将保持供不应求的状态.
中金公司新财富分析师孔庆影周三在一个论坛上表示,全球石油需求仍将保持健康增长,虽然高油价的抑制作用已经逐渐显现,但新兴市场经济的持续增长将使2011年全球需求保持稳健增长.
她并表示,由于非OPEC(石油输出国组织)产能增长有限且成本普遍偏高,供需缺口仍有赖于OPEC国家提升产能,但预计後者有效剩馀产能偏紧.
"我们预计OPEC国家的有效剩馀产能只有200多万桶、不足300万桶的水平,OPEC国家不会大幅增产."她并预计今年全球石油库存会大幅下降.
她并称,假设利比亚动荡对石油出口的影响会持续至2012年,预计布兰特原油价格LCOc12011年均价为每桶108美元,年底价格为114美元;2012年均价为每桶124美元,年底价为128美元.
北京时间周四11:53时,布兰特原油价格报110.25美元/桶,较上交易日收盘上涨0.09%,今年4月11日曾创下127.02美元高点,至今已经跌去13.2%.
德意志银行中国区机构客户部银行业务主管刘祖繁亦在同一场合表示,预计布兰特原油在今年底时将达到每桶117美元,2012年-2014年每年均价将分别达到117、120和123美元.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。