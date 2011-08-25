〔投行观点〕预计下半年全球石油市场仍将保持供不应求的状态--中金

路透北京8月25日电---中国大型投行--中金公司认为,虽然当前全球保增长难度正在加大,但预计全球石油需求的增长仍会高于产能的扩张,今年下半年市场仍将保持供不应求的状态.

中金公司新财富分析师孔庆影周三在一个论坛上表示,全球石油需求仍将保持健康增长,虽然高油价的抑制作用已经逐渐显现,但新兴市场经济的持续增长将使2011年全球需求保持稳健增长.

她并表示,由于非OPEC(石油输出国组织)产能增长有限且成本普遍偏高,供需缺口仍有赖于OPEC国家提升产能,但预计後者有效剩馀产能偏紧.

"我们预计OPEC国家的有效剩馀产能只有200多万桶、不足300万桶的水平,OPEC国家不会大幅增产."她并预计今年全球石油库存会大幅下降.

她并称,假设利比亚动荡对石油出口的影响会持续至2012年,预计布兰特原油价格LCOc12011年均价为每桶108美元,年底价格为114美元;2012年均价为每桶124美元,年底价为128美元.

北京时间周四11:53时,布兰特原油价格报110.25美元/桶,较上交易日收盘上涨0.09%,今年4月11日曾创下127.02美元高点,至今已经跌去13.2%.

德意志银行中国区机构客户部银行业务主管刘祖繁亦在同一场合表示,预计布兰特原油在今年底时将达到每桶117美元,2012年-2014年每年均价将分别达到117、120和123美元.(完)