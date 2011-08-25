《外汇动态》渣打银行称已轧平美元/台币空头部位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0406GMT--渣打银行称其轧平了美元/台币TWD=TP空头部位,因资金撤出台湾股市,且市场担心全球经济放缓.
渣打银行表示,虽然美元/台币上档受限,但资金流入台股是该货币对下跌的前提.
"我们在小幅亏损的情况下轧平美元/台币持仓,"渣打在报告中表示,"全球经济的下行风险更加明确,而冒险意愿短期内也无望持续改善.我们考虑在今年稍晚重新建立美元/台币空头部位."
根据渣打银行统计,今年台湾股市卖超81亿美元,其中8月迄今的卖超额就达70亿美元.
美元/台币小幅上涨,报29.032.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。