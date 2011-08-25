《外汇动态》渣打银行称已轧平美元/台币空头部位

0406GMT--渣打银行称其轧平了美元/台币TWD=TP空头部位,因资金撤出台湾股市,且市场担心全球经济放缓.

渣打银行表示,虽然美元/台币上档受限,但资金流入台股是该货币对下跌的前提.

"我们在小幅亏损的情况下轧平美元/台币持仓,"渣打在报告中表示,"全球经济的下行风险更加明确,而冒险意愿短期内也无望持续改善.我们考虑在今年稍晚重新建立美元/台币空头部位."

根据渣打银行统计,今年台湾股市卖超81亿美元,其中8月迄今的卖超额就达70亿美元.

美元/台币小幅上涨,报29.032.(完)

--编译 丁琦;审校 张涛

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