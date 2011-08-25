〔美国金融〕第二季度银行持有房屋销售处于高位--RealtyTrac

路透纽约8月25日电---房地产数据公司RealtyTrac周四发布报告称,第二季度银行持有的美国房屋销售处于高位,而违约或预定拍卖的房屋销售也高于上季.

处于某种止赎阶段或银行拥有的房屋销售总数达265,087户,较第一季修正後的248,959户增长6.5%.第一季销售初值为158,434户.

"就整体楼市而言,我们正看到房屋销售下滑,而事实上无力还债的房屋销量增长,表明市场正以需要的方式进行修正,"RealtyTrac资深副总裁Rick Sharga指出.

未出售房屋数量众多,是美国楼市面临的最大挑战之一,美国楼市正在艰难地从2007年崩盘中复苏.

违约或预定拍卖的房屋销量增长至102,407户,比前一季增加19%,但仍比一年前下降12.4%.

第二季银行拥有的房屋销量为162,680户,略低于第一季的162,900户,较一年前下降10.2%.

而无力还债的房屋平均售价为164,217美元,低于首季的165,272美元,比上年同期下降约5%.房价比未处于止赎状态的平均房屋售价低32%左右.(完)