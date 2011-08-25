〔新债招标〕中国两期国开行债招标结果接近二级市场,需求偏弱(更新版)

(新增更多细节、交易员评论和背景)

* 一年期固息债中标利率为4.30%,大致接近二级市场

* 三年期depo浮息债中标利差89基点(bp),基本与预期相当

* 资金面及政策收紧预期难言趋松,短债配置意愿不高

路透北京8月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标发行的两期金融债中标结果大致接近二级市场水平,但两期债投标倍数较上周水平下降,显示在资金面及政策收紧预期犹存,抑制短期限新债配置意愿,该次一年债需求尤为低迷.

交易员并表示,国开行今年新债供给较大,大有突破买方对国开行授信上限之势,这降低了对国开行短债的需求.

业内人士稍早透露,中国国家开发银行上午招标的一年期固息金融债,中标利率为4.30%,高于此前4.25%的预测均值;同时招标的三年期浮息债(一年定存基准),中标利差为89基点(bp),则基本此前88个bp的市场预测均值相当.

"一年期的国开债需求比较弱,中标利率4.3%,比我们预期的高点,但也和二级市场差不多."北京一大行交易员称.

业内人士并透露,一年期固息债投标倍数为1.44倍,三年期浮息债为1.61倍.这远低于上周招标发行的三年期固息债2.32倍,亦低于当时10年固息债1.67倍.

该交易员并称,目前资金面还是偏紧,国开债今年供给很大,该行对其授信有限,在相同授信之下,更愿意买入期限稍长的债券.

中央国债登记结算公司浮息金融债收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期浮息(一年定存基准)政策金融债最新收益率报92.39bp.

剩馀期限逾0.8年的国开行金融债070211券CN070211=CFXS最新报101.35元,对应收益率为4.3381%.

北京时间12:10,中国货币市场利率指标--七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS4.4917%,较上周总体3.6%的平均水平已经上升.

上述两期债为国开行今年第49和50期金融债.具体条款如下:

第49期 第50期

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发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 一年 三年

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 9月1日 9月1日

起息日 9月1日 9月1日

发行期 8月26日-9月1日 8月26日-9月1日

上市日 9月5日 9月7日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按半年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)