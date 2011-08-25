〔中国信用债评级〕联合资信评估将常州高新主体评级由AA-调升至AA

* 发行主体:常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司

* 发行量及品种:2009年发行的15亿元10年期投资人选择权固息债(5+5)

2007年发行的10亿元10年期固息债

* 评级公司: 联合资信评估有限公司

* 评级调整情况:主体评级由AA-调升至AA,展望为稳定

两期债项评级不变

路透上海8月25日电---中国联合资信评估有限公司周四发布跟踪评级报告,将有地方政府背景的常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司主体长期信用等级,由此前的AA-提升为AA,评级展望为稳定.因其受收购下属子公司带动,未来公司主营业务有望保持持续增长.

该公司此前发行的两期10年期,有第三方担保的固息债,则维持原有的评级不变.

联合资信报告称,常州高新作为所在开发区管理委员会指定的基础设施建设主体,在项目承接、资金筹措、公益性项目贷款偿还等方面得到了政府持续支持;同时通过增持加强了对下属子公司的控制,综合实力明显增强.

不过报告指出,在跟踪期内,常州高新债务规模持续增加,而且存货和应收款项增幅较为明显,占资产的比例也较高,其变现主要依靠区政府回款和回购,回款周期受公司建设工程进度和财政拨付资金效率的影响,存在一定不确定性;另外,公司对外担保金额较大,担保比率高的现象亦值得关注.

常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司经营范围包括常州高新区内国有资产投资经营、资产管理、投资咨询等.截至2010年底,该公司注册资本10.05亿元.同期合并资产总额为235.81亿元,当年实现营业收入31.24亿元,利润总额4.55亿元.

继中国审计署披露截至去年底,中国地方债务规模达10.7万亿元人民币,其中融资平台公司的政府性债务占比近半後,有关地方偿债风险的讨论就骤然升温.

媒体有关上海一城投公司偿债困难的报导,以及云南省爆出延期还贷事件,虽然後来或被辟谣、或据传已经展期,但都让债市更加风声鹤唳,加之当时流动性较为紧张,地方融资平台债务忧虑推动信用债收益率一度大幅上行.(完)

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