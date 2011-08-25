〔中国信用债评级〕联合资信评估将常州高新主体评级由AA-调升至AA

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体:常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
* 发行量及品种:2009年发行的15亿元10年期投资人选择权固息债(5+5)
2007年发行的10亿元10年期固息债
* 评级公司: 联合资信评估有限公司
* 评级调整情况:主体评级由AA-调升至AA,展望为稳定
两期债项评级不变
路透上海8月25日电---中国联合资信评估有限公司周四发布跟踪评级报告,将有地方政府背景的常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司主体长期信用等级,由此前的AA-提升为AA,评级展望为稳定.因其受收购下属子公司带动,未来公司主营业务有望保持持续增长.
该公司此前发行的两期10年期,有第三方担保的固息债,则维持原有的评级不变.
联合资信报告称,常州高新作为所在开发区管理委员会指定的基础设施建设主体,在项目承接、资金筹措、公益性项目贷款偿还等方面得到了政府持续支持;同时通过增持加强了对下属子公司的控制,综合实力明显增强.
不过报告指出,在跟踪期内,常州高新债务规模持续增加,而且存货和应收款项增幅较为明显,占资产的比例也较高,其变现主要依靠区政府回款和回购,回款周期受公司建设工程进度和财政拨付资金效率的影响,存在一定不确定性;另外,公司对外担保金额较大,担保比率高的现象亦值得关注.
常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司经营范围包括常州高新区内国有资产投资经营、资产管理、投资咨询等.截至2010年底,该公司注册资本10.05亿元.同期合并资产总额为235.81亿元,当年实现营业收入31.24亿元,利润总额4.55亿元.
继中国审计署披露截至去年底,中国地方债务规模达10.7万亿元人民币,其中融资平台公司的政府性债务占比近半後,有关地方偿债风险的讨论就骤然升温.
媒体有关上海一城投公司偿债困难的报导,以及云南省爆出延期还贷事件,虽然後来或被辟谣、或据传已经展期,但都让债市更加风声鹤唳,加之当时流动性较为紧张,地方融资平台债务忧虑推动信用债收益率一度大幅上行.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。