《企业看点》--8月25日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月25日电------以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博社引述马来亚银行(MBBM.KL)执行长讲话称,这家马来西亚最大的银行或收购泰国一家零售银行,来扩展在东南亚地区业务.[ID:nL4E7JP03D]

* 英国金融时报周四报导,Phoenix Equity Partners正准备抛售苏格兰地区快速发展的油气运输部门Asco Group.[ID:nL5E7JO2Z6]

* 一份报导透露称,法国农业信贷银行(CAGR.PA)料将于周四宣布将拨出15亿欧元(21.1亿美元)专门用于重组南欧业务,其中包括在希腊的业务.[ID:nLDE77N0RX]

* 纽约时报引述两名消息人士称,奥巴马政府正在制定支撑疲软楼市的计划,并可能支持一项按当日较低利率对政府支持抵押贷款进行再融资的计划.[ID:nL4E7JP0ES](完)