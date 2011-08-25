《企业看点》--8月25日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月25日电------以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博社引述马来亚银行(MBBM.KL)执行长讲话称,这家马来西亚最大的银行或收购泰国一家零售银行,来扩展在东南亚地区业务.[ID:nL4E7JP03D]
* 英国金融时报周四报导,Phoenix Equity Partners正准备抛售苏格兰地区快速发展的油气运输部门Asco Group.[ID:nL5E7JO2Z6]
* 一份报导透露称,法国农业信贷银行(CAGR.PA)料将于周四宣布将拨出15亿欧元(21.1亿美元)专门用于重组南欧业务,其中包括在希腊的业务.[ID:nLDE77N0RX]
* 纽约时报引述两名消息人士称,奥巴马政府正在制定支撑疲软楼市的计划,并可能支持一项按当日较低利率对政府支持抵押贷款进行再融资的计划.[ID:nL4E7JP0ES](完)
--编译 梁睿雪;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。