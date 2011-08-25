〔菲律宾经济〕预计第二季GDP同比增长4.5-5.5%--经济规划官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马尼拉8月25日电---菲律宾经济规划官员Cayetano Paderanga周四称,预计第二季国内生产总值(GDP)同比增长4.5-5.5%之间.
该国第一季度经济同比增长4.9%.
菲律宾政府的目标是今年经济增长7%-8%,但路透7月访问的分析师预计,该国今年成长率回落至5%.菲律宾2010年增长率为7.6%.
该官员并称,或将在第二季GDP数据发布後调整2011年增长目标.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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