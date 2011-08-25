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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 13:05 BJT

〔菲律宾经济〕预计第二季GDP同比增长4.5-5.5%--经济规划官员

路透马尼拉8月25日电---菲律宾经济规划官员Cayetano Paderanga周四称,预计第二季国内生产总值(GDP)同比增长4.5-5.5%之间.

该国第一季度经济同比增长4.9%.

菲律宾政府的目标是今年经济增长7%-8%,但路透7月访问的分析师预计,该国今年成长率回落至5%.菲律宾2010年增长率为7.6%.

该官员并称,或将在第二季GDP数据发布後调整2011年增长目标.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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