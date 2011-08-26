《专题新闻快速浏览》--苹果股价在贾布斯辞任CEO後下滑,但表现优于大盘****

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矽谷传奇人物--苹果电脑执行长贾布斯(Steve Jobs)周三辞去CEO,让位给长期担任二把手

的库克.贾布斯执掌苹果14年,把苹果自没落边缘拯救回来,并成为全球最大的科技公司.贾布

斯将担任苹果的董事长.

分析师认为贾布斯的辞职不会影响苹果的产品推出计划,因他的辞职只是时间早晚的问题.

但贾布斯宣布首席营运官库克将接任执行长的职务之後,苹果股价在周三盘後交易中仍一度

大跌7%.

周四是贾布斯辞去苹果CEO职务後的第一个交易日,苹果股价下跌0.65%,报373.72美元,表

现优于大盘.

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--整理 杜明霞/张涛;审校 沈以文/吴云凌

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