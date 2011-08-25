《热点透视》欧元区共同债券面临四个挑战

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张荻

路透伦敦8月24日电---共同债券能够拯救欧元区吗?欧元区有能力为二线经济体提供背书支撑.但成立债务联盟需要时间和政治变革.欧元区共同债券面临以下四个挑战.

**政治障碍**

主张发行欧元区共同债券的人士提出一个强力理由:欧元区17国平均债务负担仅相当于国内生产总值(GDP)的85%,这个比例远低于美国,大致与英国相同.如果这些国家的债务能够设法整合起来,弱国就不会现在这样需要支付高额的借款利息.障碍来自政治层面.如果共同债券看起来主要是为了拯救意大利的话,德国纳税人不会同意这种构想.德国方面至少会希望能控制意大利财政政策.欧元区或许还有很多年时间都无法在心理层面或政治层面作好进行这种整合的准备.

**对我有何好处?**

但是欧元区已经透过欧洲金融稳定机构(EFSF)支持二线国家债务,EFSF发行的债券由高评级的成员国提供担保,并向二线国家发放低息贷款.EFSF不就是共同债券的原型,只需扩大规模,就能保证所有成员国有限度获得融资吗?例如可以设定成员国借款与其GDP规模的比例上限;或规定在足够长的时限,如五年内提供担保,帮助二线国家摆脱危机.Evolution Securities认为,到2016年年底时,意大利发债规模将高达相当于GDP的47%.

担保也会有障碍.Evolution估计,2016年底之前欧元区成员国所有到期债务至少需要3.9兆(万亿)欧元担保,但德国、法国和荷兰已经否决了扩大EFSF当前4,500亿欧元规模的构想,他们担心这样做会损害自身的信用评级.

有办法让方案更具吸引力.可以让担保国享有比其他债权人更优先权利,或是向担保国提供抵押品,以保护担保国利益.但这种做法的风险在于协议中明确规定的债务优先权将引发一个国家的信用违约互换(CDS)赔付,或是违反债务条款.与之相比,隐性的债务优先权,如国际货币基金组织(IMF)的优先债权人待遇,在必要时会被忽略,欧元区在欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)中就已经这样做了.

**道德风险**

欧元区共同债券还要克服道德风险.由于没有完全整合,也没有市场力量可以让成员国受到教训,便存在弱国利用其他国家的信用而过度举债的风险.这种风险已然在EFSF中显现,但如果创造出更大型的机制,可能会放大这种风险.可能有其他方式约束成员国.巴克莱资本建议,欧元区应建立一独立机构,负责每年分配担保,当有成员国违反国际货币基金组织(IMF)和欧盟监督的财政计划时,自动拒绝向其提供进一步担保.智库Bruegel提出,设定债务担保上限,让大手大脚的成员国接受市场的约束.

但上述两个建议都存在风险.意大利等高负债国家会发行Bruegel提议的高风险无担保次级债,为违约埋下祸根.在成员国担保用尽,或偏离了严格的财政撙节路径後,独立机构会承受继续向他们施以援手的压力,否则这些国家将面临大规模的违约困境.没有财政和政治的全面整合,永远要面临道德风险或违约风险.

**时间紧迫**

最後一个挑战是时间.欧盟条约需要改变,才能使欧元区共同债券强而有力.这个过程需要几个月,甚至几年的时间.即便欧元区共同债券能够在不改动欧盟条约的情况下推进,这样的特例机制也不会符合理想:它可能更容易被掺水,或受到法律上的挑战.

要很快解决问题,欧元区也许只能依靠现有的工具,或加以改进.最大担忧是,EFSF规模太小,无法应付对西班牙或意大利的援救.意大利或许不会真的需要救援--EFSF新近推出的备用信贷可能就够用.但若需要更多资金,选项之一就是让担保国获得优先权,也就是优先债权人地位,作为换取更多支持的条件.不过,完善的欧元区共同债券大概要等到危机结束後才有希望.(完)