版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 13:43 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--8月25日

累计未到期馀额:2,740亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9/6 28 2.80 830

9/8 91 2.88 100

9/13 28 2.80 290

当月累计: 1,220

-----------------------------------------------------

10/6 91 3.08 600

10/13 91 3.08 500

当月累计: 1,100

-----------------------------------------------------

11/10 91 3.08 300

11/17 91 3.16 90

11/24 91 3.16 30

当月累计: 420 (完)

--发稿 冉莹; 审校 周晓峰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐