《热点透视》贾布斯光环淡出,投资者将可专心体会苹果公司魅力

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 白云

路透纽约8月24日电---很少有公司像贾布斯(Steve Jobs)之于苹果(AAPL.O)那样,被深深烙下不可磨灭的个人印记.他不仅是苹果创始人之一,还带领公司走出濒临破产的绝境,成为全球最有价值的公司之一.周三贾布斯辞去CEO的消息是一记重击--尽管这是无法避免也早在意料之中.但投资者尚未完全领略贾布斯打造的苹果帝国精妙之处.

苹果目前暂且还能借用贾布斯对消费者喜好的超凡嗅觉和精明营销技巧.他还是公司董事长,只要健康状况允许,他就能给予公司指导和建议.不过,臆测贾布斯受病情影响恶化,也是合情合理的;贾布斯的健康问题早在七年前便首次披露.另一方面,接任CEO的库克(Tim Cook)不只是有足够能力,而是已经代理过几次CEO,代理期间没有发生过明显错误.

库克也许不像贾布斯那样精于融合设计和技术,或激励工程师将工作做到极致.没有任何人比得上贾布斯.但贾布斯钦定由库克接班,这一点应该有助提升库克个人形象.更重要的是,库克已经证明自己有能力驾驭达成惊人的快速增长.尽管苹果目前季度销量已经高于几年前的全年销量,但公司营收仍然以高于80%的年增率成长.

这样的增长表现在某种程度上也显示出,对投资者而言,要把苹果和贾布斯切割是多麽困难.尽管苹果的营收和获利能力以超快速度增长,但其市盈率(本益比,P/E)与标准普尔500指数差不多.这几乎说不通,只能说这反映市场对贾布斯健康状况的担忧,或者更糟,担心苹果有可能重蹈覆辙,再次遇到1985年贾布斯离开後公司出现的困境.此外,在贾布斯宣布卸任CEO的消息传出後,苹果股价在美股盘後交易中重挫,导致市值蒸发约200亿美元.

不过,一旦该消息的最初冲击渐渐消退,投资者应该能够专心体会苹果公司本身的魅力.iPad、iPhone和Mac电脑在销售上各放异彩,在业务成长上更是相辅相成.苹果客户群不断扩大,而且忠诚度高.智能手机和平板电脑市场的潜力尚未挖掘殆尽.而电视领域也即将开创新局.

有贾布斯带领苹果步入下一发展阶段当然更好.但是大家很快就将清楚看到,库克和贾布斯留下的江山会是个非常强大的组合.(完)