《中港股业绩焦点》中资银行下半年盈利高增长仍可期,然资产质量存隐患

* 下半年中资银行盈利高增长仍可期

* 净息差为推升业绩强劲增长最大动力

* 各大行当前地方融资平台贷款风险均可控

* 逾期贷款馀额上升令未来资产质量存隐患

* 上市银行再融资压力仍存

作者 谢衡/赵红梅

路透北京8月25日电---净息差的上升成为中资银行今年中期业绩显着提升的首要动力,各大银行均向投资者交出一份满意的成绩单.分析师普遍相信,下半年中资银行盈利高速增长仍然可期.

而备受关注的地方融资平台贷款,各行均表示其不良率保持在很低的水平,总体风险可控.不过,逾期贷款馀额相比年初出现明显上升,为未来中资银行的资产质量埋下隐患.

今日公布业绩的中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)中期净利按年成长45.4%,增幅居四大行之首;工商银行(1398.HK)(601398.SS)增长29.4%,中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)则分别增长27.9%和31.33%.

"总体而言,如果银行未大量增加拨备计提,我们认为三季度银行业绩仍有望保持28%左右的高速增长."联讯证券报告称,由于重定价的持续和信贷收益水平维持高位,预计三季度息差水平可以持续.

到目前为止,净息差仍是中资银行盈利最主要来源.中报显示,农行上半年净息差列四大行之首为2.79%,建行紧随其後为2.66%,工行和中行分别为2.6%和2.11%,这与四大行同期净利增幅保持一致.

"(农行)上半年业绩增长快速,得益于经济稳定增长及农行股改红利释放和息差优势."农行董事长项俊波在业绩说明会上称.

银河证券报告对此认为,银行中报业绩持续超预期,净息差提升与中间业务强劲增长是两大主要驱动因素."考虑到4月份、7月份加息的重定价时滞,预计加息效应会持续到明年."

不过,广发证券银行业分析师沐华则认为,因四季度提费用拨备较多,今年下半年上市银行净利同比增速可能不会快于上半年.

中资银行的良好业绩支撑其股份周四出现强劲走势,四大国有商业银行股价均放量上涨超过2%,金融股板块则激励中国股市沪综指.SSEC创逾10个月最大单日涨幅.

**目前地方融资平台风险可控**

地方融资平台贷款质量是当前投资者最为关注的问题.从各家银行今年中报披露的数据看,其地方融资平台风险总体可控.

建行和农行均表示,截至6月末,其地方融资平台贷款馀额均占总贷款的约10%,不良率分别在1.1%和1%,其中现金流覆盖和基本覆盖类贷款均占比90%以上.

"今年上半年就已加强了地方融资平台贷款管理,不希望再进一步增加地方融资平台贷款总量."中行行长李礼辉说.截至6月末,该行地方融资平台贷款不良率仅为0.17%.

工商银行和交通银行(3328.HK)亦表示,6月末该行地方融资平台半覆盖或无覆盖的贷款仅占3.8%和5%左右.而股份制银行--民生银行(1988.HK)更乐观的称,目前为止其地方融资平台贷款全部为正常贷款,没有不良和逾期,且上半年的贷款馀额较年初有所下降.[ID:nCN1918393]

但目前尚未进入地方政府债务的偿还高峰期,未来2-3年後,地方融资平台贷款会否出现大规模坏账仍存疑问.

"中国银行业的地方融资平台贷披露得也算详尽,目前看拨备充分,风险可控,数据还不错."招商证券分析师肖立强认为,但未来几年是地方政府债务的偿还高峰期,未来风险状况变化尚有待观察.

中国银监会主席刘明康此前称,今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,要求严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".[ID:nCN1904277]

**逾期贷款馀额上升成隐患*

尽管以四大行为代表的上市银行上半年基本再次实现不良贷款馀额和不良贷款率"双降",但预测不良贷款率的前瞻性指标--逾期贷款馀额,却相比年初行业增幅平均值达10%以上,令未来中资银行资产质量存隐患.

半年报显示,工商银行上半年不良率为四大行最低,仅有0.95%,而中国银行也仅有1%,建行和农业银行则分别是1.03%和1.67%.

杨凯生称,7月底工行的不良率较6月末进一步下降,7月底仅为0.92%,逾期贷款也处于下降趋势,工行的信贷资产质量呈现持续向好态势.

"我们预计农行下半年不良率仍会处在下降趋势中,整个银行业几家大行不良贷款的问题都不是大问题,除非中国经济出现很大的波幅."农业银行副行长潘功胜对路透表示.

沐华对此认为,上市银行下半年不良率继续下降的概率还是比较大的,但不良贷款馀额可能明年会出现反弹,可能会有银行出现不良贷款率单降.

财报显示,除工行和农行的逾期贷款较年初略有减少外,建行截至6月末逾期贷款总额为619.3亿元,较年初增长约10.09%;中行逾期贷款额较年初10.13%,交行(601328.SS)增幅为约11%.而股份制银行逾期贷款增幅则更为明显,浦发(600016.SS)增幅达到22%、民生(600016.SS)增幅则达25%.

中银国际报告对此认为,逾期贷款绝对额略有上升,小企业贷款以及地方融资平台贷款的不良率的变动将是关注的重点.

但中信证券报告则称,全球经济的不稳定和国内紧缩的环境必然对部分企业造成现金流压力,短期内造成逾期贷款上升是正常的,但上市银行对于不良馀额有较强的管理能力,可通过清收和下沉总体保持不良馀额的合理水平.

**再融资压力仍存**

几乎所有的中资银行在今年上半年都出现了资本充足率上升,而核心资本充足率下降的趋势.面对银监会即将出台的资本监管新规,部分上市银行仍面临再融资压力.

截至6月末,工商银行的资本充足率12.33%,比上年末上升0.06个百分点,核心资本充足率9.82%,比上年末下降0.15个百分点.农业银行资本充足率11.91%,较年初提升0.32个百分点;核心资本充足率9.36%,较年初下降0.39个百分点.

"未来工行补充资本将以自身利润留存为补充主渠道,...未来有可能通过资本市场进行少量融资."工行董事长姜建清称.

他并称,工行有发行约1,000亿元人民币次级债的空间,但会否使用这个方式要看需求.

中行则称,到2012年底前没有股权融资计划,但可能会有非股权融资形式.

上半年,多家银行都通过发行次级债补充附属资本.但核心资本的补充却因资本市场低迷而慎之又慎.农业银行高管在业绩说明会上明确表示,未来一段时间没有股本融资计划.

而建行稍早表示,无计划在市场上筹资以补充核心资本,但考虑未来两三年增加800亿元人民币次级资本,部分次级债或在香港发行.[ID:nCH0075223]

中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259](完)