〔东京汇市〕美元料进一步走强,关注贝南克讲话以察美联储政策走向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元微升,此前在海外市场受空头回补推动上涨
* 美联储若没能推出强力刺激政策,更多美元仓位或被解除
* 黄金遭抛售与美债收益率上涨,扶助美元
* 日本出口商的美元卖盘或令美元/日圆承压
路透新加坡/东京8月25日电---美元兑主要货币周四持坚,且有望进一步上涨,因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周或不会暗示出台新的经济刺激政策.美元上日曾受空头回补推动上扬.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。